Saint-Jean-de-la-Ruelle

A la découverte des dinosaures

Avenue Pierre Mendès France Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:30:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’exposition à la découverte des dinosaures vous embarquera dans une visite 100% pédagogique, à découvrir en famille.

À travers un parcours, partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures.

Les visiteurs se retrouvent ainsi, comme des explorateurs, dans le monde disparu du Jurassique qui renaît le temps d’une expédition.

Découvrez de nombreuses animations, avec des rencontres avec des dinosaures plus vrais que nature .

Laissez-vous impressionner par les rugissements du brachiosaure ou du célèbre Tyrannosaure !

Venez découvrir

Une vingtaine de dinosaures présents, dont certains robotisés

Animations

Projection sur écran d’un documentaire

Fouille archéologique

Un quizz sera remis à chaque famille pour tenter de gagner le diplôme du petit paléontologue pour chaque enfant. 9 .

Avenue Pierre Mendès France Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 99 86 78 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Discovering dinosaurs exhibition will take you on a 100% educational tour for the whole family.

L’événement A la découverte des dinosaures Saint-Jean-de-la-Ruelle a été mis à jour le 2026-04-16 par ADRT45