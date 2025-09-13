Preum’s Saint-Jean-de-la-Ruelle

Preum’s Saint-Jean-de-la-Ruelle jeudi 30 avril 2026.

Preum’s

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Grandir dans un monde connecté n’est pas toujours chose facile. Noyés dans un flux d’informations et d’images, nous évoluons dans une réalité de plus en plus virtuelle. Nous ne cherchons plus, nous ne rêvons plus, nous cliquons selon nos besoins, nos envies.

Et si demain tout s’arrêtait? Si la technologie nous abandonnait du jour au lendemain ? Pourrions-nous revenir à des choses simples ? A rêver comme un enfant ?

Dans Preum’s , le monde est déconnecté. Une bulle sans règles créée de toute pièce et habitée par deux femmes. Deux artistes venues de deux univers bien différents, croisant leur esthétique pour créer un monde un peu fou et burlesque dénué de technologie moderne. Chacune met son énergie au service d’un retour à l’enfance et à la simplicité, au milieu d’un décor qui prend vie au cours de leur recherche.

Le cirque, la danse et le mime se rencontreront sur le chemin, et feront vivre aux danseuses des situations rocambolesques, pour arriver à leur destination finale un retour aux sources. 12 .

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 79 58 01 billetterie-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr

English :

Growing up in a connected world isn’t always easy. Drowned in a flood of information and images, we live in an increasingly virtual reality. We no longer search, we no longer dream, we click according to our needs and desires.

German :

Das Aufwachsen in einer vernetzten Welt ist nicht immer einfach. Wir sind in einen Strom von Informationen und Bildern eingebettet und bewegen uns in einer zunehmend virtuellen Realität. Wir suchen nicht mehr, wir träumen nicht mehr, wir klicken nach unseren Bedürfnissen und Wünschen.

Italiano :

Crescere in un mondo connesso non è sempre facile. Sommersi da una marea di informazioni e immagini, viviamo in una realtà sempre più virtuale. Non cerchiamo più, non sogniamo più, ma clicchiamo in base ai nostri bisogni e desideri.

Espanol :

Crecer en un mundo conectado no siempre es fácil. Ahogados en una avalancha de información e imágenes, vivimos en una realidad cada vez más virtual. Ya no buscamos, ya no soñamos, hacemos clic según nuestras necesidades y deseos.

L’événement Preum’s Saint-Jean-de-la-Ruelle a été mis à jour le 2025-09-13 par ADRT45