Smartville Saint-Jean-de-la-Ruelle

Smartville

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 17:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Rose vit avec ses parents à Smartville, une cité aseptisée et hyper digitalisée où tous les habitants portent des globphones qui les enferment dans une réalité virtuelle. Un matin, par un concours de circonstances, Rose se retrouve dans le jardin de Babagaïa, le dernier espace vert de la ville.

Elle y rencontre des personnages farfelus et terriblement attachants. Pour sauver le jardin de la destruction, ensemble, ils imaginent une opération commando, afin d’amener les Smartvilliens à ouvrir les yeux, à retrouver le bonheur d’être ensemble et à renouer

avec la nature. Smartville c’est un concert, du théâtre, de la poésie et beaucoup de folie.

Un divertissement pour petits et grands, mettant phrases choc, blagues et refrains imparables au service de thèmes profonds à aborder en famille.

Un univers ludique, loufoque et poétique de Smartville, une fable drôle, trépidante et engagée,

adaptée de l’album éponyme illustré par Ronan Badel. .

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 79 58 01 billetterie-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr

English :

Rose lives with her parents in Smartville, a sanitized, hyper-digitized city where all inhabitants wear globphones that confine them to a virtual reality. One morning, by a twist of fate, Rose finds herself in the garden of Babagaïa, the city’s last green space.

German :

Rose lebt mit ihren Eltern in Smartville, einer sterilen, hyperdigitalisierten Stadt, in der alle Bewohner Globphones tragen, die sie in einer virtuellen Realität einschließen. Eines Morgens findet sich Rose durch eine Verkettung von Umständen im Garten von Babagaja, der letzten Grünfläche der Stadt

Italiano :

Rose vive con i suoi genitori a Smartville, una città asettica e iperdigitalizzata in cui tutti gli abitanti indossano globphone che li racchiudono in una realtà virtuale. Una mattina, per una serie di circostanze, Rose si ritrova nel giardino di Babagaïa, l’ultimo spazio verde della città.

Espanol :

Rose vive con sus padres en Smartville, una ciudad aséptica e hiperdigitalizada donde todos los habitantes llevan globófonos que los encierran en una realidad virtual. Una mañana, por un cúmulo de circunstancias, Rose se encuentra en el jardín de Babagaïa, el último espacio verde de la ciudad.

L’événement Smartville Saint-Jean-de-la-Ruelle a été mis à jour le 2025-09-13 par ADRT45