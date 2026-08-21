A la découverte des fruits d’automne, Parc de la Citadelle, Lille
samedi 17 octobre 2026 · Parc de la Citadelle · Lille
Informations pratiques
A la découverte des fruits d’automne Samedi 17 octobre, 09h30 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00
Venez apprendre à reconnaître et différencier les fruits des arbres en automne, à la fois ceux des arbres indigènes de la région mais également quelques espèces étonnantes du parc. Avec Jardins des Miléna.
Inscriptions ici.
Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4204 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4204 »}]
Balade naturaliste au Parc de la Citadelle
Thomas Lo Presti
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