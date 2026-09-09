À la découverte des Galeries Lafayette Bordeaux, Galeries Lafayette, Bordeaux

Informations pratiques

À la découverte des Galeries Lafayette Bordeaux 19 et 20 septembre Galeries Lafayette Gironde

Places limitées 15 pers/visite. Inscriptions obligatoires. Ouverture des inscriptions le mercredi 26/08 à 10h. Lieu de rdv : entrée rotonde beauté. Durée de visite 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les Galeries Lafayette dévoilent leur histoire

Découvrez les coulisses des Galeries Lafayette de Bordeaux, véritables joyaux du patrimoine architectural de la ville.

Au cours de cette visite commentée inédite, plongez dans l’histoire fascinante des grands magasins bordelais et observez, à travers leurs deux bâtiments emblématiques, l’évolution des styles architecturaux au fil des siècles.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Galeries Lafayette 11 rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 90 92 71 http://www.galerieslafayette.com/magasin-bordeaux [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/la-decouverte-des-galeries-lafayette-de-bordeaux2026 »}] Bâtiments centenaires, les magasins des Galeries Lafayette font partie du riche patrimoine architectural de Bordeaux. Elles proposent des visites guidées inédites qui révèlent l’histoire des grands magasins bordelais et une partie de l’œuvre de l’architecte Cyprien Alfred-Duprat (1876-1933).

Les Galeries Lafayette dévoilent leur histoire

©Galeries Lafayette