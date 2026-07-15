A la découverte des grosses bêtes disparues Lab71 Dompierre-les-Ormes
mercredi 29 juillet 2026 · Lab71 · Dompierre-les-Ormes
Informations pratiques
Dompierre-les-Ormes
A la découverte des grosses bêtes disparues
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-07
Paléontologues en herbe, soyez les bienvenus ! Découvrez le monde fascinant de la mégafaune disparue et apprenez à différencier les dinosaures des autres grands animaux au cours d’un voyage qui vous emmènera du Trias jusqu’au Crétacé. De 6 à 8 ans. .
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
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English : A la découverte des grosses bêtes disparues
L’événement A la découverte des grosses bêtes disparues Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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