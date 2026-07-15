A la découverte des grosses bêtes disparues Lab71 Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Dompierre-les-Ormes

A la découverte des grosses bêtes disparues

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-07

Paléontologues en herbe, soyez les bienvenus ! Découvrez le monde fascinant de la mégafaune disparue et apprenez à différencier les dinosaures des autres grands animaux au cours d’un voyage qui vous emmènera du Trias jusqu’au Crétacé. De 6 à 8 ans. .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : A la découverte des grosses bêtes disparues

L’événement A la découverte des grosses bêtes disparues Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)