Fusée à eau Lab71 Dompierre-les-Ormes

Dompierre-les-Ormes

Fusée à eau

Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Action, réaction ! Avec des matériaux de récupération, venez construire et faire décoller votre fusée

à eau pour viser la Lune ! À partir de 8 ans .

Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 Lab71@saoneetloire71.fr

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English : Fusée à eau

L’événement Fusée à eau Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)