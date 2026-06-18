Fusée à eau Lab71 Dompierre-les-Ormes
Fusée à eau Lab71 Dompierre-les-Ormes mercredi 22 juillet 2026.
Dompierre-les-Ormes
Fusée à eau
Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Action, réaction ! Avec des matériaux de récupération, venez construire et faire décoller votre fusée
à eau pour viser la Lune ! À partir de 8 ans .
Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 Lab71@saoneetloire71.fr
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English : Fusée à eau
L’événement Fusée à eau Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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