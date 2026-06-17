En plein dans le mille ! Lab71 Dompierre-les-Ormes
En plein dans le mille ! Lab71 Dompierre-les-Ormes mercredi 22 juillet 2026.
Dompierre-les-Ormes
En plein dans le mille !
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:30:00
fin : 2026-07-22 21:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Prêt pour la coupe du monde… de foot-bille ? Entre précision et stratégie, affrontez famille et amis dans
un tournoi fun et 100 % fair-play ! Et pour varier les plaisirs Mölkky, cornhole, billard japonais ou pétanque de table. Un espace est aussi dédié aux plus petits. Ambiance ludique garantie !
entrée libre tout public à partir de 2 ans. .
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
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English : En plein dans le mille !
L’événement En plein dans le mille ! Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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