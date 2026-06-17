En plein dans le mille ! Lab71 Dompierre-les-Ormes mercredi 22 juillet 2026.

Dompierre-les-Ormes

En plein dans le mille !

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:30:00

fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Prêt pour la coupe du monde… de foot-bille ? Entre précision et stratégie, affrontez famille et amis dans

un tournoi fun et 100 % fair-play ! Et pour varier les plaisirs Mölkky, cornhole, billard japonais ou pétanque de table. Un espace est aussi dédié aux plus petits. Ambiance ludique garantie !

entrée libre tout public à partir de 2 ans. .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : En plein dans le mille !

L’événement En plein dans le mille ! Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)