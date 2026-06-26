Dompierre-les-Ormes

Fête de la Moisson et du pain

route de Montmelard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dimanche 26 juillet, en plein champ, venez découvrir ou revivre les battages et les moissons à l’ancienne à Dompierre les Ormes. La batteuse Breloux, fabriquée à Nevers il y a un siècle, reprend du service pour battre le blé. Le comité des fêtes vous proposera également des démonstrations de moisson à la faucheuse-lieuse et à la moissonneuse-batteuse (selon meteo) ainsi qu’une exposition de vieux tracteurs et anciens matériels agricoles.

Nos boulangers confectionneront et feront cuire au feu de bois pain et tartes que vous pourrez déguster le soir.

Rendez-vous à la Guinguette, sortie du bourg de Dompierre direction Montmelard à partir de 15h, l’entrée est gratuite.

A partir de 19h30, un repas champêtre vous sera proposé pour 17€. Au menu, jambon à la broche et gratin dauphinois, fromage, tarte au feu de bois et café.

Et pour finir la journée, Isabelle Valente et Jean-Pierre Genette vous ferons danser sur des airs de guinguettes… à la Guinguette ! .

route de Montmelard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 55 21 49 comitedompierre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Moisson et du pain

L’événement Fête de la Moisson et du pain Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-26 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III