Plantes magiques Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes
Plantes magiques Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes lundi 27 juillet 2026.
Dompierre-les-Ormes
Plantes magiques
Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-07-27 11:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Eveillez tous vos sens au verger du Lab71 ! Suivez la piste des plantes médicinales et aromatiques pour
devenir incollable sur les vertus magiques de nos jardins. À partir de 5 ans .
Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
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English : Plantes magiques
L’événement Plantes magiques Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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