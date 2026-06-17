Plantes magiques Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes

Dompierre-les-Ormes

Plantes magiques

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-27 11:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Eveillez tous vos sens au verger du Lab71 ! Suivez la piste des plantes médicinales et aromatiques pour

devenir incollable sur les vertus magiques de nos jardins. À partir de 5 ans .

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : Plantes magiques

L’événement Plantes magiques Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)