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Plantes magiques Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes

Plantes magiques Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Lieu-dit Le Molard

Adresse : Lab71

Ville : 71520 Dompierre-les-Ormes

Département : Saône-et-Loire

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif enfant Tarif enfant

Dompierre-les-Ormes

Plantes magiques

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-07-27 11:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Eveillez tous vos sens au verger du Lab71 ! Suivez la piste des plantes médicinales et aromatiques pour
devenir incollable sur les vertus magiques de nos jardins. À partir de 5 ans   .

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10  lab71@saoneetloire71.fr

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English : Plantes magiques

L’événement Plantes magiques Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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