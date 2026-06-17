La photo dans le rétro Lab71 Dompierre-les-Ormes mercredi 22 juillet 2026.

Dompierre-les-Ormes

La photo dans le rétro

Lab71 2 Le Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-08-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-10 2026-08-17

Découvrez la magie du sténopé, un appareil photo sans objectif qui capture le monde avec une simple boîte en bois. Expérimentez la photographie comme à ses débuts et repartez avec vos propres images ! À partir de 8 ans. .

Lab71 2 Le Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : La photo dans le rétro

L’événement La photo dans le rétro Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)