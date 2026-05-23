À la découverte des livres d’artistes tactiles et braille Médiathèque Marguerite Duras Paris

Cet atelier, ouvert en priorité aux personnes déficientes visuelles et à leurs accompagnants, vous fera découvrir quelques-uns des livres d’artistes braille et tactiles, issus de la collection spécialisée de la médiathèque Marguerite Duras.

Ces ouvrages, à la croisée de l’art, du livre-objet et de l’accessibilité, proposent une expérience de lecture fondée sur les reliefs, les textures et parfois même le son produit par le frottement de la main sur certaines matières.

Le pôle lire autrement vous propose de découvrir quelques livres d’artistes issus de la collection de la médiathèque.

Le mardi 09 juin 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 115 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-09T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T14:00:00+02:00_2026-06-09T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910



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