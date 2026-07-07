À la découverte des métiers techniques, Centre technique de la Blordière, Rezé
samedi 19 septembre 2026 · Centre technique de la Blordière · Rezé
Informations pratiques
À la découverte des métiers techniques Samedi 19 septembre, 10h00 Centre technique de la Blordière Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Avec le Pôle Loire, Sèvre et Vignoble de Nantes Métropole
Les agent·es du centre technique Blordière vous invitent à découvrir les métiers méconnus du nettoiement grâce à une visite ludique et commentée.
Vous en saurez plus sur les outils et machines employés, leur évolution, l’organisation d’un circuit de nettoiement et bien d’autres choses encore ! Vous pourrez aussi découvrir les autres métiers de l’entretien de l’espace public (voirie, astreinte routière) avec un diplôme du maitre paveur à la clé !
Centre technique de la Blordière 23 rue de la Chaussée, 44400 REZÉ Rezé 44400 La Blordière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Avec le Pôle Loire, Sèvre et Vignoble de Nantes Métropole
©Nantes Métropole
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