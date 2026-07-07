UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rezé

À la découverte des métiers techniques, Centre technique de la Blordière, Rezé

samedi 19 septembre 2026 · Centre technique de la Blordière · Rezé

À la découverte des métiers techniques, Centre technique de la Blordière, Rezé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre technique de la Blordière
Adresse
23 rue de la Chaussée, 44400 REZÉ
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique

À la découverte des métiers techniques Samedi 19 septembre, 10h00 Centre technique de la Blordière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Avec le Pôle Loire, Sèvre et Vignoble de Nantes Métropole

Les agent·es du centre technique Blordière vous invitent à découvrir les métiers méconnus du nettoiement grâce à une visite ludique et commentée.

Vous en saurez plus sur les outils et machines employés, leur évolution, l’organisation d’un circuit de nettoiement et bien d’autres choses encore ! Vous pourrez aussi découvrir les autres métiers de l’entretien de l’espace public (voirie, astreinte routière) avec un diplôme du maitre paveur à la clé !

Centre technique de la Blordière 23 rue de la Chaussée, 44400 REZÉ Rezé 44400 La Blordière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Avec le Pôle Loire, Sèvre et Vignoble de Nantes Métropole

©Nantes Métropole

À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)