Visite guidée du site archéologique Chronographe (Le) Rezé
Visite guidée du site archéologique Chronographe (Le) Rezé dimanche 30 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-30 16:00 – 17:00
Gratuit : non Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans. Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte
Profitez de l’été pour visiter le site archéologique Saint-Lupien. Suivez le guide et découvrez les vestiges du port antique de Rezé.Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320
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