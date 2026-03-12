A venir : Exposition Maternités : archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 14:00 –

Gratuit : non Gratuit / 1,50 € (tarif réduit) / 4 € (tarif plein) Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte

L’exposition Maternités promet d’être une expérience unique, croisant science, histoire et questionnements contemporains. Elle invite chaque visiteur à explorer ce thème universel sous un angle renouvelé et à découvrir comment l’archéologie peut éclairer les réalités de la maternité à travers les âges. Trois grandes thématiques pour explorer la maternité :Le corps maternel : révéler sa compréhension, ainsi que les tentatives historiques de contrôler la fertilité.L’expérience de l’accouchement : plonger au cœur de l’intimité des parturientes et des sages-femmes à travers les âges.La périnatalité : découvrir les soins apportés aux nouveaux-nés, mais aussi la réalité du deuil en cas de mort prématurée.Une galerie de portraits pour conclure L’exposition se termine par une galerie de portraits de mères, réelles ou symboliques, questionnant la fonction maternelle entre importance vitale et subordination sociale, et la place des femmes contemporaines dans la société. Une publication pour prolonger l’expérience Pour accompagner cette exposition, un ouvrage illustré offrira un prolongement des thèmes abordés et un regard approfondi sur les recherches archéologiques liées à la maternité. Une programmation culturelle riche d’ateliers pour tous les publics, de conférences, de visites guidées et de médiation inédites accompagne l’exposition.Exposition du 10 avril 2026 au 10 janvier 2027, du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h. En juillet et août, du mardi au dimanche de 14h à 19h.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr



Afficher la carte du lieu Chronographe (Le) et trouvez le meilleur itinéraire

