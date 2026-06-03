Dans la peau d’un bâtisseur romain Chronographe (Le) Rezé
Dans la peau d’un bâtisseur romain Chronographe (Le) Rezé jeudi 30 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 15:00 – 16:00
Gratuit : non Tarif métropolitain : 3€ // Tarif non métropolitain : 6€ // Tarif Carte Blanche : 2.50€ Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 9
Cet atelier permet de s’initier aux méthodes de construction à la romaine. Les enfants découvrent les outils de construction de l’époque, les matériaux et les principes clés pour bâtir un édifice.Profitez du reste de l’après-midi, pour continuer à expérimenter les méthodes de construction avec des planchettes en bois Kapla.Atelier pour les enfants de 6 à 9 ans.Sur réservation, en ligne.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr
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