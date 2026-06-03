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Dans la peau d’un bâtisseur romain Chronographe (Le) Rezé

Dans la peau d’un bâtisseur romain Chronographe (Le) Rezé

Dans la peau d’un bâtisseur romain Chronographe (Le) Rezé jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Chronographe (Le)

Adresse : 21 Rue Saint Lupien

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : Tarif métropolitain : 3€ // Tarif non métropolitain : 6€ // Tarif Carte Blanche : 2.50€

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 15:00 – 16:00
Gratuit : non Tarif métropolitain : 3€ // Tarif non métropolitain : 6€ // Tarif Carte Blanche : 2.50€ Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 9 

Cet atelier permet de s’initier aux méthodes de construction à la romaine. Les enfants découvrent les outils de construction de l’époque, les matériaux et les principes clés pour bâtir un édifice.Profitez du reste de l’après-midi, pour continuer à expérimenter les méthodes de construction avec des planchettes en bois Kapla.Atelier pour les enfants de 6 à 9 ans.Sur réservation, en ligne.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr


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