Dans la peau d’un bâtisseur romain Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 15:00 – 16:00

Gratuit : non Tarif métropolitain : 3€ // Tarif non métropolitain : 6€ // Tarif Carte Blanche : 2.50€ Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 9

Cet atelier permet de s’initier aux méthodes de construction à la romaine. Les enfants découvrent les outils de construction de l’époque, les matériaux et les principes clés pour bâtir un édifice.Profitez du reste de l’après-midi, pour continuer à expérimenter les méthodes de construction avec des planchettes en bois Kapla.Atelier pour les enfants de 6 à 9 ans.Sur réservation, en ligne.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr



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