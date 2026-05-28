Atelier Fouiller comme un archéologue / 4-6 ans Chronographe (Le) Rezé
Atelier Fouiller comme un archéologue / 4-6 ans Chronographe (Le) Rezé jeudi 16 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 15:00 – 15:45
Gratuit : non Tarif Métropolitain : 3€ // Tarif Non Métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2.50€ Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 6
Cet atelier permet de se mettre dans la peau d’un archéologue. Équipés de truelle, pelle et pinceau, les enfants sont initiés à la fouille dans de grands bacs. A la fin de l’atelier, ils décrivent ce qu’ils ont trouvé, cela leur permet, comme un archéologue, de comprendre l’environnement qu’ils ont fouillé.Sur réservation en ligne.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home
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