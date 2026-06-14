SHUTDOWN + INSURGENT + FRONTSTAB Cold Crash – Brasserie nautile Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-31 20:00 –

Gratuit : non 10 euros en ligne, 15 à la porte Tout public

CASH PISTACHE X STRONGER BOOKINGS – Shutdown, Insurgent, Frontstab au Cold Crash, Nantes -C’est le milieux de l’été et on vous amène un nouveau line up qui sent bon le NYHC et le FRHC -Shutdown ont fait leurs armes dans la scène New-Yorkaise avec une éthique positive autour du mouvement Straightedge – ils sont revenus sur les devant de la scène avec « By Your Side » début 2025 – un album roots qui rappelle non seulement leurs origines, mais aussi celles du hardcore pur et brut des années 90.Insurgent est un groupe de Hardcore Mélodique né fin 2022, à la croisée du Death Mélodique, du Metalcore et des teintes Emo Punk. Avec son mélange d’intensité brute et de mélodies poignantes, Insurgent s’impose comme une formation incontournable pour les amateurs de hardcore moderne et fédérateur.FFO : Comeback Kid, Verse, Guilt TripFrontstab est un groupe de hardcore metallic / beatdown fondé fin 2023 à Nantes. Inspiré par des groupes tels que Denied, One Second Thought ou Six Ft. Ditch, Frontstab forge un style brutal, profondément enraciné dans la culture hardcore oldschool tout en conservant une identité propre. Depuis sa création, le groupe a réalisé une trentaine de concerts et effectué une première tournée jusqu’en Suisse, affirmant sa présence sur la scène hardcore underground. Une démo et un single sont déjà disponibles sur toutes les plateformes, tandis qu’une nouvelle sortie, Realm of Terror, est actuellement en préparation pour 2026. NANTES URBAN VIOLENCEDu hardcore, du mélodique et du beatdown, qu’est-ce que tu dis Nantes?

Cold Crash – Brasserie nautile Rezé 44400

https://www.eventbrite.co.uk/e/shutdown-insurgent-frontstab-tickets-1991091852329?aff=oddtdtcreator



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