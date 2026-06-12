Les Vendredis de Praud Parc de Praud, Rezé Rezé
Les Vendredis de Praud Parc de Praud, Rezé Rezé vendredi 10 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 17:00 – 21:00
Gratuit : oui En famille, Tout public
Les Vendredis de Praud : 5 soirées festives dans le parc !Les 5, 12, 19 juin, 3, et 10 juillet, le parc de Praud va s’animer les vendredis en fin de journée. Cinq soirées festives et familiales sont organisées par la Ville dans ce poumon vert de 2,5 hectares situé au cœur du quartier Ragon.Pour chaque rendez-vous : une première partie (de 17h à 19h) consacrée à des activités pour tous les âges, et une seconde partie (de 19h à 21h) autour d’un concert ou d’un spectacle de rue. Avec bar et petite restauration sur place.Une thématique, différente chaque vendredi, sera le fil rouge de la soirée : sport (le 05/06), livres et lecture (le 12/06), musique (le 19/06), jeux (le 03/07), cirque (le 10/07).Programmation complète sur reze.fr
Parc de Praud, Rezé Rezé 44400
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