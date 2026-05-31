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Atelier Fouiller comme un archéologue / 4-6 ans, Le Chronographe, Rezé

Atelier Fouiller comme un archéologue / 4-6 ans, Le Chronographe, Rezé

Atelier Fouiller comme un archéologue / 4-6 ans, Le Chronographe, Rezé jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Le Chronographe

Adresse : 21 Rue Saint Lupien, Rezé

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Tarif : Tarif Métropolitain : 3€ // Tarif Non Métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2.50€

Atelier Fouiller comme un archéologue / 4-6 ans 9 juillet – 27 août, certains jeudis Le Chronographe Loire-Atlantique

Tarif Métropolitain : 3€ // Tarif Non Métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T15:45:00+02:00
Fin : 2026-08-27T16:30:00+02:00 – 2026-08-27T17:15:00+02:00

Cet atelier permet de se mettre dans la peau d’un archéologue. Équipés de truelle, pelle et pinceau, les enfants sont initiés à la fouille dans de grands bacs. A la fin de l’atelier, ils décrivent ce qu’ils ont trouvé, cela leur permet, comme un archéologue, de comprendre l’environnement qu’ils ont fouillé.
Sur réservation en ligne.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home »}]
Cet atelier permet de se mettre dans la peau d’un archéologue.

©Le Chronographe

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