Festival Aux Heures d’été – Cinéma en Plein air Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 19:00 –

Gratuit : non Gratuit Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, Adulte, En famille

Projection de Grease en plein air sur le site archéologique du Chronographe, à la tombée de la nuit (vers 22h).Pour l’occasion, le musée est ouvert jusqu’à 22h et des visites flash de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle (payant) et du site archéologique (gratuit) sont proposées. Sans réservation.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr



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