Festival Aux Heures d’été – Cinéma en Plein air Chronographe (Le) Rezé
Festival Aux Heures d’été – Cinéma en Plein air Chronographe (Le) Rezé samedi 11 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 19:00 –
Gratuit : non Gratuit Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, Adulte, En famille
Projection de Grease en plein air sur le site archéologique du Chronographe, à la tombée de la nuit (vers 22h).Pour l’occasion, le musée est ouvert jusqu’à 22h et des visites flash de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle (payant) et du site archéologique (gratuit) sont proposées. Sans réservation.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr
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