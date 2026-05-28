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Festival Aux Heures d’été – Cinéma en Plein air Chronographe (Le) Rezé

Festival Aux Heures d’été – Cinéma en Plein air Chronographe (Le) Rezé

Festival Aux Heures d’été – Cinéma en Plein air Chronographe (Le) Rezé samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Chronographe (Le)

Adresse : 21 Rue Saint Lupien

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 19:00 –
Gratuit : non Gratuit Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, Adulte, En famille 

Projection de Grease en plein air sur le site archéologique du Chronographe, à la tombée de la nuit (vers 22h).Pour l’occasion, le musée est ouvert jusqu’à 22h et des visites flash de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle (payant) et du site archéologique (gratuit) sont proposées. Sans réservation.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr


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