Dirty dancing – Ciné plein air/Ciné karaoké – Festival Aux heures d’été Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 22:30 –

Gratuit : oui En famille, Tout public

Comédie musicale en version karaoké ! « Dirty dancing » d’Emile Ardolino (USA-1987) avec Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach…en VF, avec chansons sous-titrées façon karaoké.En vacances avec sa famille dans les années 60, Bébé découvre l’univers du dirty dancing et tombe sous le charme de Johnny Castle, professeur de danse aussi rebelle que charismatique.Entre romance, danse et tubes cultes, « Dirty Dancing » est un classique incontournable. Pour cette séance spéciale, préparez-vous à donner de la voix : le film sera proposé en version karaoké, pour chanter ensemble les morceaux mythiques ! Durée : 1h40 Tout public La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À partir de 20h, venez pique-niquer avant la séance.À ne pas oublier : un plaid pour les soirées fraîches.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr https://www.auxheuresete.com/



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