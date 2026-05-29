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Dirty dancing – Ciné plein air/Ciné karaoké – Festival Aux heures d’été Chronographe (Le) Rezé

Dirty dancing – Ciné plein air/Ciné karaoké – Festival Aux heures d’été Chronographe (Le) Rezé

Dirty dancing – Ciné plein air/Ciné karaoké – Festival Aux heures d’été Chronographe (Le) Rezé samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Chronographe (Le)

Adresse : 21 Rue Saint Lupien

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 22:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 22:30 –
Gratuit : oui  En famille, Tout public 

Comédie musicale en version karaoké ! « Dirty dancing » d’Emile Ardolino (USA-1987) avec Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach…en VF, avec chansons sous-titrées façon karaoké.En vacances avec sa famille dans les années 60, Bébé découvre l’univers du dirty dancing et tombe sous le charme de Johnny Castle, professeur de danse aussi rebelle que charismatique.Entre romance, danse et tubes cultes, « Dirty Dancing » est un classique incontournable. Pour cette séance spéciale, préparez-vous à donner de la voix : le film sera proposé en version karaoké, pour chanter ensemble les morceaux mythiques ! Durée : 1h40 Tout public La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À partir de 20h, venez pique-niquer avant la séance.À ne pas oublier : un plaid pour les soirées fraîches.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr https://www.auxheuresete.com/


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