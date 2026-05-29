Jeu de piste Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 16:00 – 17:00

Gratuit : non Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans. En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Le jeu de piste permet une découverte active et ludique du site archéologique et de la chapelle Saint-Lupien.Jeu de piste pour les famille avec enfants à partir de 6 ans.Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320



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