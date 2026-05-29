Visite à deux voix : archéologie et santé Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 15:30 – 16:30

Gratuit : non Tarif plein : 6€Tarif réduit : 3.50€ / 3€ / 2€Gratuité pour les moins de 7 ans Tout public

À l’occasion de son exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle, le Chronographe propose une visite à deux voix. Suivez un médiateur du Chronographe et une auxiliaire de puériculture, ils vous présenteront l’exposition chacun avec leur vision et leur expertise. Visite présentée par Le Chronographe et Anne Gouret, auxiliaire de puériculture à la retraite. Elle est bénévole au CSC Loire et Seil pour les actions de parentalité et a contribué au livre Naitre et accoucher à Nantes, 1970-2025.Jauge : 15 personnesSur réservation par mail, téléphone et sur place.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320



Afficher la carte du lieu Chronographe (Le) et trouvez le meilleur itinéraire

