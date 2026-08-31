A la découverte des musique du monde Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane

Informations pratiques

Oradour-sur-Glane

A la découverte des musique du monde

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

Partez pour un voyage sonore à la découverte des musiques du monde ! Tambours, instruments traditionnels, rythmes entraînants et sonorités venues d’ailleurs vous invitent à explorer la richesse des cultures à travers la musique. Une belle occasion de tendre l’oreille, de découvrir des instruments parfois surprenants et de partager un moment convivial autour des mélodies qui font vibrer les peuples aux quatre coins du globe. Une animation ouverte à tous les curieux, petits et grands, pour voyager sans quitter Oradour-sur-Glane et se laisser porter par les rythmes du monde. .

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr

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English : A la découverte des musique du monde

L’événement A la découverte des musique du monde Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin