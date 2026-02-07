A la découverte des oiseaux d’eau hivernants Rosnay
mercredi 28 octobre 2026 · Rosnay
Informations pratiques
Rosnay
A la découverte des oiseaux d’eau hivernants
Rosnay Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-11-20 17:00:00
Date(s) :
2026-10-28 2026-11-20
Observation des oiseaux sur l’étang le plus attractif du moment.
La Brenne est l’une des plus grandes zones humides de France. Ses milliers d’étangs offrent un accueil favorable pour un bon nombre d’espèces d’oiseaux d’eau en toute saison. Nous irons observer les oiseaux au bord de l’étang le plus attractif du moment. 10 .
Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Accompanied by an ornithologist, you’ll discover today’s most popular ponds as part of World Wetlands Day.
L’événement A la découverte des oiseaux d’eau hivernants Rosnay a été mis à jour le 2026-03-12 par Destination Brenne
À voir aussi à Rosnay (Indre)
- Nocturne du Château du Bouchet, Château du Bouchet, Rosnay 18 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine au Château du Bouchet Rosnay 19 septembre 2026
- Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent au Château du Bouchet !, Château du Bouchet, Rosnay 19 septembre 2026
- Concert Lyrica Voce Rosnay 19 septembre 2026
- Histoire des paysages et des étangs de la Brenne Rosnay 20 septembre 2026