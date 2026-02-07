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A la découverte des oiseaux d’eau hivernants Rosnay

mercredi 28 octobre 2026 · Rosnay

A la découverte des oiseaux d’eau hivernants Rosnay

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
36300 Rosnay
Département
Indre
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Rosnay

A la découverte des oiseaux d’eau hivernants

Rosnay Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-11-20 17:00:00

Date(s) :
2026-10-28 2026-11-20

Observation des oiseaux sur l’étang le plus attractif du moment.
La Brenne est l’une des plus grandes zones humides de France. Ses milliers d’étangs offrent un accueil favorable pour un bon nombre d’espèces d’oiseaux d’eau en toute saison. Nous irons observer les oiseaux au bord de l’étang le plus attractif du moment. 10  .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by an ornithologist, you’ll discover today’s most popular ponds as part of World Wetlands Day.

L’événement A la découverte des oiseaux d’eau hivernants Rosnay a été mis à jour le 2026-03-12 par Destination Brenne

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