Rosnay

Concert Lyrica Voce

Rue St André Rosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Sous la direction de Hugues Hugot.

Quatre solistes avec Hugues Hugot (direction). .

Rue St André Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 09 91 98

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English :

Concert by the vocal ensemble of Le Blanc.

L’événement Concert Lyrica Voce Rosnay a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Brenne