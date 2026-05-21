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Concert Lyrica Voce Rosnay

Concert Lyrica Voce Rosnay samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Rue St André

Ville : 36300 Rosnay

Département : Indre

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Rosnay

Concert Lyrica Voce

Rue St André Rosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Sous la direction de Hugues Hugot.
Quatre solistes avec Hugues Hugot (direction).   .

Rue St André Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 09 91 98 

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English :

Concert by the vocal ensemble of Le Blanc.

L’événement Concert Lyrica Voce Rosnay a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Brenne

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