Concert Lyrica Voce Rosnay
Concert Lyrica Voce Rosnay samedi 19 septembre 2026.
Rosnay
Concert Lyrica Voce
Rue St André Rosnay Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Sous la direction de Hugues Hugot.
Quatre solistes avec Hugues Hugot (direction). .
Rue St André Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 09 91 98
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English :
Concert by the vocal ensemble of Le Blanc.
L’événement Concert Lyrica Voce Rosnay a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Brenne
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