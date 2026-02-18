Journées européennes du Patrimoine au Château du Bouchet Rosnay
Journées européennes du Patrimoine au Château du Bouchet Rosnay samedi 19 septembre 2026.
Journées européennes du Patrimoine au Château du Bouchet
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le week-end des 19 et 20 septembre, soyez au rendez-vous pour ce week-end culturel au château du Bouchet en Brenne !
Programme à venir. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 85 17 37 69 contact@chateau-bouchet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on September 21 and 22 for a cultural weekend at the Château du Bouchet in Brenne!
L’événement Journées européennes du Patrimoine au Château du Bouchet Rosnay a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne