À la découverte des oiseaux des jardins de Fontenay-le-Comte, Office de Tourisme VMP, Fontenay-le-Comte
À la découverte des oiseaux des jardins de Fontenay-le-Comte, Office de Tourisme VMP, Fontenay-le-Comte vendredi 5 juin 2026.
À la découverte des oiseaux des jardins de Fontenay-le-Comte Vendredi 5 juin, 09h00 Office de Tourisme VMP Vendée
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, partez pour une sortie à double voix à la découverte des oiseaux communs et des jardins de Fontenay-le-Comte. Cette promenade guidée vous invite à observer et reconnaître les espèces qui peuplent les espaces verts de la ville, tout en découvrant l’histoire et les particularités de ses jardins.
Au fil du parcours, les regards croisés des intervenants vous permettront d’aborder à la fois la richesse naturelle et le patrimoine paysager fontenaisien. Une balade sensible et accessible à tous, proposée en partenariat avec la Ville de Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire.
En partenariat avec la LPO Vendée
Office de Tourisme VMP place de verdun 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 69 44 99 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@vendeegrandsud.fr »}]
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©VAH
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