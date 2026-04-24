Atelier bébé signe ODDAS Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Atelier bébé signe

ODDAS 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03 11:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Atelier animé par Mélanie, intervenante en langue des signes

Atelier sur les émotions

Gratuit

Sur inscription .

ODDAS 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 26 53 accueil@oddas.fr

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English :

Workshop led by Mélanie, sign language interpreter

L’événement Atelier bébé signe Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin