RDV aux Jardins À la découverte des oiseaux des jardins de Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte

Une sortie à double voix à la découverte des oiseaux communs et des jardins de Fontenay-le-Comte

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, partez pour une sortie à double voix à la découverte des oiseaux communs et des jardins de Fontenay-le-Comte. Cette promenade guidée vous invite à observer et reconnaître les espèces qui peuplent les espaces verts de la ville, tout en découvrant l’histoire et les particularités de ses jardins.

Au fil du parcours, les regards croisés des intervenants vous permettront d’aborder à la fois la richesse naturelle et le patrimoine paysager fontenaisien. Une balade sensible et accessible à tous, proposée en partenariat avec la Ville de Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire.

Durée 2h

GRATUIT

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin au 02 51 69 44 99 ou à tourisme@vendeegrandsud.fr .

Parking du Parc Baron Aventure Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

A two-voice outing to discover the common birds and gardens of Fontenay-le-Comte

