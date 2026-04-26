Fontenay-le-Comte

Exposition les papiers volants de Pierre Barouh

4 Rue du Puits de la Vau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22

Exposition les papiers volants de Pierre Barouh

L’exposition Les Papiers Volants de Pierre Barouh est un parcours dans les documents inédits (textes, affiches, photographies) d’un artiste hors du commun. Vendéen d’adoption, brésilien de cœur, aventurier des mots, de l’image et du son, Pierre Barouh (1934-2016) est auteur-interprète de plus de 200 chansons, parmi lesquelles Un homme et une femme, Des ronds dans l’eau, À bicyclette, Samba Saravah. Au sein de son label indépendant Saravah fondé en 1966, il a produit et fait connaître des grands talents de la chanson tels Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, Maurane et Allain Leprest pour ne citer qu’eux.

Curateur Benjamin Barouh

Illuminations Nicolas Perdriau (Az’Art)

Exposition ouverte tous les jours de 15h à 18h, entrée libre.

Vernissage vendredi 5 juin à 18h (fines bulles offertes par le Prieure La Chaume) .

4 Rue du Puits de la Vau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 89 20 50 annick17debien87@gmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pierre Barouh’s flying papers exhibition

L’événement Exposition les papiers volants de Pierre Barouh Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin