À la découverte des oiseaux des Prairies Saint-Martin à Rennes, Prairies Saint-Martin, Rennes

À la découverte des oiseaux des Prairies Saint-Martin à Rennes Mercredi 22 avril, 14h30 Prairies Saint-Martin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Lieu : Rennes (35)

Point de rendez-vous : Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin

Horaire : 14h30 à 16h30

Réservation : Oui

Nombre de places : 15

Prix : Gratuit

Contact : reservation.bretagne@lpo.fr

Accompagnée d’une animatrice nature de la LPO, partez à la découverte des oiseaux des Prairies Saint-Martin.

Une initiation à l’utilisation des jumelles sera également proposée pour affiner votre regard et mieux repérer les espèces présentes.

N’hésitez pas à apporter :

Une paire de jumelles si vous avez

De bonnes chaussures de marche

Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à reservation.bretagne@lpo.fr en indiquant dans votre mail :

La date de la sortie

L’intitulé de la sortie

Le nombre d’adulte(s)

Le nombre d’enfant(s) et leur âge

Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin

Comment vous avez entendu parler de cette sortie.

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Partez à la découverte des oiseaux des Prairies Saint-Martin, un havre de nature au cœur de Rennes. sortie nature

Antoine Adam