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AGENDA · Larrau

À la découverte des oiseaux Larrau

lundi 10 août 2026 · Larrau

À la découverte des oiseaux Larrau

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Chalets d'Iraty
Ville
64560 Larrau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Larrau

À la découverte des oiseaux

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Après le jeu Qu’est ce qu’un oiseau? , nous présenterons les espèces d’oiseaux présents à Iraty. À l’aide de jumelles, vous pourrez les observer et écouter leur chants lors d’une balade.
Rendez-vous à l’accueil des Chalets. À partir de 6 ans. Sur inscription.   .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

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English : À la découverte des oiseaux

L’événement À la découverte des oiseaux Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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