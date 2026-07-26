Informations pratiques

Larrau

À la découverte des oiseaux

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Après le jeu Qu’est ce qu’un oiseau? , nous présenterons les espèces d’oiseaux présents à Iraty. À l’aide de jumelles, vous pourrez les observer et écouter leur chants lors d’une balade.

Rendez-vous à l’accueil des Chalets. À partir de 6 ans. Sur inscription. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : À la découverte des oiseaux

L’événement À la découverte des oiseaux Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque