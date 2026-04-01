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À la découverte des oiseaux, Maison de l’environnement, Angers

dimanche 20 septembre 2026 · Maison de l'environnement · Angers

À la découverte des oiseaux, Maison de l’environnement, Angers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de l'environnement
Adresse
avenue du Lac de Maine, Angers
Ville
49480 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Tout public, à partir de 6 ans (avec accompagnateur). Inscriptions : Office de tourisme - 02 41 23 50 00 - angers-tourisme.com

À la découverte des oiseaux Dimanche 20 septembre, 10h30 Maison de l’environnement Maine-et-Loire

Tout public, à partir de 6 ans (avec accompagnateur). Inscriptions : Office de tourisme – 02 41 23 50 00 – angers-tourisme.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Équipés de jumelles, venez découvrir les oiseaux qui peuplent le Lac de Maine. Avec l’Échappée anjouée.

Maison de l’environnement avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 33 60 https://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/espaces-nature/maison-de-l-environnement/index.html
Équipés de jumelles, venez découvrir les oiseaux qui peuplent le Lac de Maine. Avec l’Échappée anjouée.

©Louis Marie Préau

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