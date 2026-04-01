À la découverte des oiseaux, Maison de l’environnement, Angers
dimanche 20 septembre 2026 · Maison de l'environnement · Angers
Informations pratiques
À la découverte des oiseaux Dimanche 20 septembre, 10h30 Maison de l’environnement Maine-et-Loire
Tout public, à partir de 6 ans (avec accompagnateur). Inscriptions : Office de tourisme – 02 41 23 50 00 – angers-tourisme.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Équipés de jumelles, venez découvrir les oiseaux qui peuplent le Lac de Maine. Avec l’Échappée anjouée.
Maison de l’environnement avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 33 60 https://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/espaces-nature/maison-de-l-environnement/index.html
Équipés de jumelles, venez découvrir les oiseaux qui peuplent le Lac de Maine. Avec l’Échappée anjouée.
©Louis Marie Préau
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