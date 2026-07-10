A la découverte des papillons de nuit vitréens Vitré
vendredi 10 juillet 2026 · Vitré
Informations pratiques
Vitré
A la découverte des papillons de nuit vitréens
Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-16 22:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-16
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE Animation papillons de nuit
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) mené à Vitré de 2026 à 2029, différentes animations vous seront proposées ! Participez à la prochaine sur le thème des papillons de nuit !
– Vendredi 10 juillet de 21h30 à 23h30 Vallée de Vilaine
– Jeudi 16 juillet de 21h30 à 23h 30 Jardin du Parc
Lorsqu’on pense aux papillons, on imagine souvent une prairie ensoleillée, mais que se passe-t-il quand le soleil décline ?
Au cours de cette soirée, observez les papillons attirés par un dispositif lumineux et apprenez-en plus tout en contribuant à l’inventaire de la biodiversité.
Vous pouvez venir pour le temps que vous souhaitez 10 min, 30 min, 1h, 2h, libre à vous de choisir votre passage.
Durée sur place libre
Gratuit, sur inscription.
Amateur, passionné ou simplement curieux ? Inscrivez vous à cette animation gratuite via le lien suivant https://docs.google.com/…/1FAIpQLSecFV903BSARo…/viewform .
Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 43 53
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English :
L’événement A la découverte des papillons de nuit vitréens Vitré a été mis à jour le 2026-07-06 par OT VITRE
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