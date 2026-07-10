Informations pratiques

Vitré

A la découverte des papillons de nuit vitréens

Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-16

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE Animation papillons de nuit

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) mené à Vitré de 2026 à 2029, différentes animations vous seront proposées ! Participez à la prochaine sur le thème des papillons de nuit !

– Vendredi 10 juillet de 21h30 à 23h30 Vallée de Vilaine

– Jeudi 16 juillet de 21h30 à 23h 30 Jardin du Parc

Lorsqu’on pense aux papillons, on imagine souvent une prairie ensoleillée, mais que se passe-t-il quand le soleil décline ?

Au cours de cette soirée, observez les papillons attirés par un dispositif lumineux et apprenez-en plus tout en contribuant à l’inventaire de la biodiversité.

Vous pouvez venir pour le temps que vous souhaitez 10 min, 30 min, 1h, 2h, libre à vous de choisir votre passage.

Durée sur place libre

Gratuit, sur inscription.

Amateur, passionné ou simplement curieux ? Inscrivez vous à cette animation gratuite via le lien suivant https://docs.google.com/…/1FAIpQLSecFV903BSARo…/viewform .

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 43 53

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English :

L’événement A la découverte des papillons de nuit vitréens Vitré a été mis à jour le 2026-07-06 par OT VITRE