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A la découverte des papillons, Salle des fêtes du Billot, Saint-Pierre-en-Auge

A la découverte des papillons, Salle des fêtes du Billot, Saint-Pierre-en-Auge

A la découverte des papillons, Salle des fêtes du Billot, Saint-Pierre-en-Auge mardi 4 août 2026.

Lieu : Salle des fêtes du Billot

Adresse : Salle des fêtes du Billot SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Ville : 14170 Saint-Pierre-en-Auge

Département : Calvados

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

A la découverte des papillons Mardi 4 août, 14h30 Salle des fêtes du Billot Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T16:30:00+02:00

Munis de filets à papillons, de loupes et autres matériels d’observation, partons capturer ces insectes aux couleurs chatoyantes. Nous apprendrons à les reconnaître et découvrirons leur diversité et (leurs mystères) ?
(3km/2h) – Niveau 2

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Munis de filets à papillons, de loupes et autres matériels d’observation, partons capturer ces insectes aux couleurs chatoyantes. Nous apprendrons à les reconnaître et découvrirons leur diversité …

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