À la découverte des plantes en bas de chez vous, Square Fernand Jacq, Rennes

À la découverte des plantes en bas de chez vous Vendredi 21 août, 16h00 Square Fernand Jacq Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T16:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T16:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

Une balade à la découverte des plantes en bas de chez vous. À L’aide de lectures et de visuels, partez à la découverte des plantes, reconnaissez-les et découvrez leur vertus.

Rendez-vous Jardin Gérard Philippe du square Fernand Jacq.

Dans le cadre de Ça bouge à Fernand Jacq.

En partenariat avec l’association Bretagne vivante et la Maison de quartier Francisco Ferrer.

Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes Rennes 35200 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne

Balade et découvertes botaniques

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