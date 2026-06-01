À la découverte des plantes en bas de chez vous, Square Fernand Jacq, Rennes
À la découverte des plantes en bas de chez vous, Square Fernand Jacq, Rennes vendredi 21 août 2026.
À la découverte des plantes en bas de chez vous Vendredi 21 août, 16h00 Square Fernand Jacq Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T16:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T16:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00
Une balade à la découverte des plantes en bas de chez vous. À L’aide de lectures et de visuels, partez à la découverte des plantes, reconnaissez-les et découvrez leur vertus.
Rendez-vous Jardin Gérard Philippe du square Fernand Jacq.
Dans le cadre de Ça bouge à Fernand Jacq.
En partenariat avec l’association Bretagne vivante et la Maison de quartier Francisco Ferrer.
Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes Rennes 35200 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne
Balade et découvertes botaniques
Freepik
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