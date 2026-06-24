A la découverte des quartiers parisiens : le village d’Auteuil Métro Exelmans Paris mercredi 22 juillet 2026.

Auteuil est un ancien village, annexé à Paris en 1860, tout comme le quartier de Passy. Autrefois, Auteuil était le rendez-vous des intellectuels. De nos jours, ce lieu est devenu un quartier résidentiel aisé qui a toutefois gardé son esprit de village.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Un parcours numérique dédié, valorisant l’histoire et le patrimoine de ce quartier du 16e arrondissement, a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris.

Découvrez le charme de Passy, ses rues pittoresques, son église et ses immeubles parmi les plus remarquables de Paris. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le mercredi 22 juillet 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 07 juillet 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-22T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-22T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T18:00:00+02:00_2026-07-22T20:00:00+02:00

Métro Exelmans 69 boulevard Excelmans 75016 Paris

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