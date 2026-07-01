À la découverte des réserves de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

À la découverte des réserves de la bibliothèque 19 et 20 septembre Bibliothèque d’étude et du patrimoine Haute-Garonne

Gratuit. Sur inscription. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:50:00+02:00

Que se passe-t-il au sous-sol de la bibliothèque ? Comment sont organisées les collections dans les magasins ?

En moins d’une heure, découvrez les coulisses de la bibliothèque et les secrets de conservation de ses collections.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 Rue de Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562276666 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque construite à l’emplacement de l’ancien couvent des Carmélites, de 1932 à 1935. L’origine de la bibliothèque peut être attribuée à Lomènie de Brienne qui rassemble les fonds de la bibliothèque des Jésuites en 1782. Elle s’accroît à la Révolution en incluant les bibliothèques monastiques puis les fonds de collections privées, et enfin les volumes de la bibliothèque du clergé en 1866. Les trois corps de bâtiments définissent les fonctions de la bibliothèque. Un premier corps abrite les services administratifs. Le second, relié au premier par un vestibule, constitue la salle de lecture, éclairée par une coupole. Un troisième se situe dans le prolongement du précédent et sert de magasin de livres sur six niveaux. Différents artistes toulousains réalisent fresques (Marc Saint-Saens), fontaines (Parayre), bas-reliefs (Sylvestre Clerc), tableaux (Edouard Bouillères) et vitrail (Rapp). L’ensemble du bâtiment est orné de motifs en ferronnerie. Métro : Capitole (ligne A) Métro : Jeanne d’Arc (ligne B) Gare bus : station Jeanne d’Arc : bus 1, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 70 VélôToulouse : station Perigord n° 14

Que se passe-t-il au sous-sol de la bibliothèque ? Comment sont organisées les collections dans les magasins ?

©Bernard Aiach