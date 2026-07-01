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À LA DECOUVERTE DES RÉSERVES DE LA BIBLIOTHÈQUE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine · Toulouse

À LA DECOUVERTE DES RÉSERVES DE LA BIBLIOTHÈQUE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
Adresse
1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

À LA DECOUVERTE DES RÉSERVES DE LA BIBLIOTHÈQUE Dimanche 20 septembre, 11h15, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:50:00+02:00

Que se passe-t-il au sous-sol de la bibliothèque ? Comment sont organisées les collections dans les magasins ?
En moins d’une heure, vous saurez tout sur les dessous de la bibliothèque.
Dimanche 20 septembre – BEP Grande salle – 11h15, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h – Durée : 50 min – Tout public – Sur inscription par mail à mediation.bep@mairie-toulouse.fr (jauge limitée)
Ouverture des inscriptions : 1er septembre

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord
Les Journées européennes du patrimoine – JEP 2026

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