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La pause musicale et dansée, Musée des Augustins, Toulouse

jeudi 23 juillet 2026 · Musée des Augustins · Toulouse

La pause musicale et dansée, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Musée des Augustins
Adresse
21 rue de Metz 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

La pause musicale et dansée Jeudi 23 juillet, 18h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00

18h30 : Duo de violoncelles
Un duo de danse hip-hop et danse contemporaine.
Spectacle gratuit – Entrée payante

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Hip-hop & danse contemporaine musée concert

musée des Augustins

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