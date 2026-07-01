La pause musicale et dansée, Musée des Augustins, Toulouse
jeudi 23 juillet 2026 · Musée des Augustins · Toulouse
Informations pratiques
La pause musicale et dansée Jeudi 23 juillet, 18h30 Musée des Augustins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00
18h30 : Duo de violoncelles
Un duo de danse hip-hop et danse contemporaine.
Spectacle gratuit – Entrée payante
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Hip-hop & danse contemporaine musée concert
musée des Augustins
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