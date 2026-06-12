DISCLOSURE + THE MAGICIAN PONEY CLUB Toulouse

Toulouse

DISCLOSURE + THE MAGICIAN

PONEY CLUB 1 Chemin des Courses Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 32 – 32 – 60 EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 00:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Disclosure prend les commandes du Poney !

Ce duo britannique vient pour le première fois à Toulouse ! Ils vous font redécouvrir leurs titre phares Latch, White Noise ou You & me à travers un Dj Set très attendu.

The Magician s’occupe de l’ouverture de la soirée pour vous ambiancer. 32 .

PONEY CLUB 1 Chemin des Courses Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie contact@poneyclubtoulouse.fr

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English :

Disclosure takes control of the Pony!

L’événement DISCLOSURE + THE MAGICIAN Toulouse a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE