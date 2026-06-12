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DISCLOSURE + THE MAGICIAN PONEY CLUB Toulouse

DISCLOSURE + THE MAGICIAN PONEY CLUB Toulouse jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : PONEY CLUB

Adresse : 1 Chemin des Courses

Ville : 31100 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 32 32 60 32 Tarif de base plein tarif

Toulouse

DISCLOSURE + THE MAGICIAN

PONEY CLUB 1 Chemin des Courses Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 32 – 32 – 60 EUR
32
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 00:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Disclosure prend les commandes du Poney !
Ce duo britannique vient pour le première fois à Toulouse ! Ils vous font redécouvrir leurs titre phares Latch, White Noise ou You & me à travers un Dj Set très attendu.

The Magician s’occupe de l’ouverture de la soirée pour vous ambiancer. 32  .

PONEY CLUB 1 Chemin des Courses Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie   contact@poneyclubtoulouse.fr

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English :

Disclosure takes control of the Pony!

L’événement DISCLOSURE + THE MAGICIAN Toulouse a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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