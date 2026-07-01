À la découverte des sceaux !, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy

Informations pratiques

À la découverte des sceaux ! Dimanche 20 septembre, 14h00, 17h00 Archives départementales de la Haute-Savoie Haute-Savoie

Durée : 60 minutes.

Limité à 12 personnes. Dès 8 ans. Merci d’indiquer vos coordonnées téléphoniques dans votre réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous souhaitez en savoir plus sur les documents scellés médiévaux ?

Venez découvrir leur histoire et leur symbolique, à partir de documents originaux !

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 20 80 http://www.archives.hautesavoie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 33 20 80 »}, {« type »: « email », « value »: « archedep@hautesavoie.fr »}] Placées sous l’autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation de 1986, les Archives départementales de Haute-Savoie ont pour mission de collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser les archives. En bus : depuis la gare, ligne 4 direction Campus arrêt Plaine-Novel. En voiture : l’entrée du parking se trouve rue de l’école normale.

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©Arch. Dép. Haute-Savoie, 80 SA Gruffy 2