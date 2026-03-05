à la découverte des secrets d’Artigues SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
à la découverte des secrets d’Artigues SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan jeudi 23 juillet 2026.
à la découverte des secrets d’Artigues
SAINTE MARIE DE CAMPAN Départ depuis Artigues Campan Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
2026-07-23
Visite guidée du site d’Artigues. Pendant 2h, découvrez l’histoire méconnue de ce lieu. Jeudis 23 & 30 juillet, 6 & 13 août, de 14h à 16h. Gratuit sur réservation, dès 7 ans. Infos et inscriptions auprès du CPIE Bigorre Pyrénées.
SAINTE MARIE DE CAMPAN Départ depuis Artigues Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 86 74 45 centrale.hydro@cpie65.fr
English :
Guided tour of the Artigues site. For 2 hours, discover the little-known history of this site. Thursdays July 23 & 30, August 6 & 13, 2-4pm. Free on reservation, from 7 years old. Information and registration with CPIE Bigorre Pyrénées.
L’événement à la découverte des secrets d’Artigues Campan a été mis à jour le 2026-03-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65