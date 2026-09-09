À la découverte des talents et du patrimoine local, Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon, Lys-Haut-Layon

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon · Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

À la découverte des talents et du patrimoine local 19 et 20 septembre Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le temps d’un week-end, Tigné met à l’honneur ses artistes locaux et son patrimoine historique à travers une exposition et une marche découverte.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Tigné pour découvrir les créations réalisées par les artistes locaux et l’association TSL : peintures, patchwork, broderies, scrapbooking et bien d’autres réalisations seront présentés au public.

Le dimanche après-midi (départ 14h30, place de la mairie), une marche découverte du patrimoine historique de Tigné permettra également de partir à la rencontre du village, de son histoire et de ses lieux emblématiques, à travers une balade commentée.

Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon 25 rue d’Anjou, Tigné, 49540 Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon 49540 Tigné Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241758060 http://lyshautlayon.fr

Le temps d’un week-end, Tigné met à l’honneur ses artistes locaux et son patrimoine historique à travers une exposition et une marche découverte.

©TSL