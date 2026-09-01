Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

Journées Européennes du Patrimoine le Jadin de Sculptures Vaugel-Vaccarella

Les Cerqueux-sous-Passavant Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le dimanche 20 septembre 2026, c’est une journée sous le signe de l’Art qui vous attend aux Cerqueux-sous-Passavant.

Pour clôturer la saison en beauté, le Jardin de Sculptures Vaugel-Vaccarella ouvrira ses portes en version augmentée .

Un programme riche attend les visiteurs

14h30 inauguration et vin d’honneur

15h lecture d’un poème de Baudelaire par Marine et Heidi, et démonstration musicale par Pierre Lesaffre

16h démonstration théâtrale par le FCL

16h30 démonstration de sculpture par Martine Vaugel

17h Concert de POGO et bœuf musical

Le restaurant Fleur de Sel proposera un rafraîchissement à partir de 14h.

Une exposition de souvenirs du village, d’oeuvres d’élèves et de son histoire sera visible à partir de 15h30 à la salle du Petit Anjou.

L’église sera également ouverte pour l’occasion.

Fermeture des portes à 18h, jusqu’à l’année prochaine !

​Pour rappel, le jardin se visite le troisième dimanche du mois, d’avril à septembre. Possibilité de visite pour les groupes sur demande et selon disopnibilité. .

Les Cerqueux-sous-Passavant Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 80 60 communication@lyshautlayon.fr

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English :

On Sunday, September 20, 2026, a day dedicated to art awaits you in Les Cerqueux-sous-Passavant.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine le Jadin de Sculptures Vaugel-Vaccarella Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme du Choletais