Les Matinées d’initiation aux Vendanges TREMONT Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

Les Matinées d’initiation aux Vendanges

TREMONT 3 Rue Saint Fiacre Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 09:30:00

fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-12

Les vignerons du Domaine des Trois Monts vous proposent une immersion dans leur univers.

Après une visite commentée du vignoble et du chai, vous saurez tout sur la fabrication du vin du pressoir à votre verre ! Vous serez alors prêt à découvrir les vendanges mécaniques.

Un casse-croûte vigneron et une dégustation des vins du domaine clôtureront cette matinée conviviale.

Inscription obligatoire. .

TREMONT 3 Rue Saint Fiacre Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 45 21 scea.hubertgueneauetfils@wanadoo.fr

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English :

The winemakers at Domaine des Trois Monts invite you to immerse yourself in their world.

L’événement Les Matinées d’initiation aux Vendanges Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Choletais