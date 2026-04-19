Randonnée Semi-Nocturne LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT Lys-Haut-Layon
samedi 19 septembre 2026 · LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT · Lys-Haut-Layon
Informations pratiques
Lys-Haut-Layon
Randonnée Semi-Nocturne
LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT Départ de la salle du Petit Anjou Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Nouvelle édition de la randonnée semi-nocturne par le comité des fêtes des Cerqueux-sous-Passavant le samedi 19 septembre 2026.
Trois parcours sont proposés 8, 11 ou 15 km.
Ravitaillement sur les parcours.
Restauration et buvette sur place.
Rendez-vous à la salle du Petit Anjou (salle climatisée), les départs sont prévus entre 17h et 18h30.
Prévoir une lampe et une gilet jaune.
Tarifs adultes 5€ rando / 12€ repas / 16€ rando + repas.
Tarifs enfants (-12 ans) 3€ rando / 7€ repas / 9€ rando + repas.
Repas sur réservation (coordonnées ci-dessous). .
LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT Départ de la salle du Petit Anjou Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 29 52 13 64 cdflescerqueuxsouspassavant@gmail.com
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English :
New edition of the semi-night hike organized by the Cerqueux-sous-Passavant Festival Committee on Saturday, September 19, 2026.
L’événement Randonnée Semi-Nocturne Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais
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