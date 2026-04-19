Randonnée Semi-Nocturne LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

Randonnée Semi-Nocturne

LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT Départ de la salle du Petit Anjou Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Nouvelle édition de la randonnée semi-nocturne par le comité des fêtes des Cerqueux-sous-Passavant le samedi 19 septembre 2026.

Trois parcours sont proposés 8, 11 ou 15 km.

Ravitaillement sur les parcours.

Restauration et buvette sur place.

Rendez-vous à la salle du Petit Anjou (salle climatisée), les départs sont prévus entre 17h et 18h30.

Prévoir une lampe et une gilet jaune.

Tarifs adultes 5€ rando / 12€ repas / 16€ rando + repas.

Tarifs enfants (-12 ans) 3€ rando / 7€ repas / 9€ rando + repas.

Repas sur réservation (coordonnées ci-dessous). .

LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT Départ de la salle du Petit Anjou Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 29 52 13 64 cdflescerqueuxsouspassavant@gmail.com

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English :

New edition of the semi-night hike organized by the Cerqueux-sous-Passavant Festival Committee on Saturday, September 19, 2026.

L’événement Randonnée Semi-Nocturne Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais