Assemblée de la Saint Fiacre TREMONT Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

Assemblée de la Saint Fiacre

TREMONT Salle des Fêtes de Trémont Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

La traditionnelle fête de la Saint-Fiacre aura lieu à Trémont les 5 et 6 septembre 2026.

La commune fête son saint patron depuis 1963 et s’anime ce premier week-end de septembre comme tous les ans.

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TREMONT Salle des Fêtes de Trémont Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitedesfetestremont@gmail.com

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English :

The traditional Saint-Fiacre Festival will take place in Trémont on September 5 and 6, 2026.

The town has been celebrating its patron saint since 1963, and the town comes alive on the first weekend of September, just as it does every year.

L’événement Assemblée de la Saint Fiacre Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais